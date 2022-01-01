Xiaomi 12 serisi, 5 dakikada 283 milyon dolar kazandırdı

Xiaomi'nin 2022 yılına damga vurmaya hazırlanan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X, 5 dakikada 283 milyon dolar gelir elde etti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Birkaç gün önce düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini resmen tanıttı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, dün itibarıyla Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunuldu.

5 DAKİKADA 283 MİLYON DOLARLIK GELİR

Gelen bilgilere göre, akıllı telefonlar satışa çıkar çıkmaz sadece 5 dakika içerisinde 1.8 milyar yuan (283 milyon dolar) gelir elde etti.

Önceki amiral gemisi Xiaomi Mi 11 serisi de benzer bir başarı yakalamış ve satışa çıkar çıkmaz 5 dakika içinde şirkete 236 milyon dolar kazandırmıştı.



XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 SERİSİ FİYATLAR

Xiaomi 12:

8GB + 128GB: 581 dolar

8GB + 256GB: 628 dolar

12GB + 256GB: 690 dolar

Xiaomi 12 Pro:

8GB + 128GB: 740 dolar

8GB + 256GB: 785 dolar

8GB + 512GB: 845 dolar

Xiaomi 12X: