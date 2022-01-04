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Xiaomi 12 serisinin çıkış tarihi belli oldu
Xiaomi'nin 2022 yılına damga vurmaya hazırlanan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X, şubat ayının sonunda küresel olarak satışa sunulacak.
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 10:27
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Birkaç gün önce düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini resmen tanıttı.
Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunulmuş, ancak dünya genelinde henüz satışa çıkmamıştı.
ŞUBAT AYININ SONUNDA GELİYOR
Güvenilir kaynaklardan gelen rapora göre Xiaomi, yeni amiral gemisi serisini şubat ayının sonunda veya mart ayının başında küresel çapta satışa sunacak.
XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP
- Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
XIAOMI 12 SERİSİ FİYATLAR
Xiaomi 12:
- 8GB + 128GB: 581 dolar
- 8GB + 256GB: 628 dolar
- 12GB + 256GB: 690 dolar
Xiaomi 12 Pro:
- 8GB + 128GB: 740 dolar
- 8GB + 256GB: 785 dolar
- 8GB + 512GB: 845 dolar
Xiaomi 12X:
- 8GB + 128GB: 502 dolar
- 8GB + 256GB: 549 dolar
- 12GB + 256GB: 596 dolar