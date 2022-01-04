Xiaomi 12 serisinin çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi'nin 2022 yılına damga vurmaya hazırlanan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X, şubat ayının sonunda küresel olarak satışa sunulacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Birkaç gün önce düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini resmen tanıttı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunulmuş, ancak dünya genelinde henüz satışa çıkmamıştı.

ŞUBAT AYININ SONUNDA GELİYOR

Güvenilir kaynaklardan gelen rapora göre Xiaomi, yeni amiral gemisi serisini şubat ayının sonunda veya mart ayının başında küresel çapta satışa sunacak.

XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 SERİSİ FİYATLAR

Xiaomi 12:

8GB + 128GB: 581 dolar

8GB + 256GB: 628 dolar

12GB + 256GB: 690 dolar

Xiaomi 12 Pro:

8GB + 128GB: 740 dolar

8GB + 256GB: 785 dolar

8GB + 512GB: 845 dolar

Xiaomi 12X: