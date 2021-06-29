Xiaomi Mi 12 Ultra, 192 MP’lik ana kamera ile gelebilir

Mi 11 Ultra modeli ile kamera performansını en üst seviyeye çıkaran Xiaomi, iddialara göre Mi 12 Ultra modelinde 192 MP'lik ana kameraya yer verecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özellikle Mi ailesindeki en yüksek donanımları Ultra modellerine yerleştiriyor.

Örneğin geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Mi 11 Ultra modeli, DxOMark'tan 143 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu ve açık ara zirveye yerleşti.

OIS destekli 50 megapiksel Samsung ISOCELL GN2 ana kameraya sahip Mi 11 Ultra, önümüzdeki yıl yerini Mi 12 Ultra modeline bırakacak.

MI 12 ULTRA 192 MP KAMERA İLE GELEBİLİR

Snapdragon 895 yonga setinden güç alması beklenen Xiaomi Mi 12 Ultra, kamera konusunda çıtayı en üst seviyeye çıkaracak.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı sızıntılarla bilinen Digital Chat Station, yeni amiral gemisinde 192 MP’lik bir ana kamera bulunacağını açıkladı. Bu paylaşım, akıllara Mi 12 Ultra modelini getirdi.

Aynı iddiaya göre Mi 12 Ultra olduğu düşünülen söz konusu telefon, geliştirilmiş bir kamera yazılımına sahip olacak. Bu da muhtemelen ışıklandırma ve odaklanma gibi konularda daha iyi performans sağlayacak.

Xiaomi Mi 12 Ultra modelinin tanıtılmasına daha epey zaman var. Bu nedenle yeni modelin hangi güçlü özelliklerle geleceği önümüzdeki süreçte netleşecek.