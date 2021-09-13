Xiaomi: 120W hızlı şarj bataryaya zarar vermiyor

Xiaomi, geliştirdiği 120W şarj teknolojisinin akılllı telefon bataryalarına zarar vermediğini örneklerle açıkladı.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda hızlı şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmış; 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj teknolojilerini tanıtmıştı.

HIZLI ŞARJ BATARYAYA ZARAR VERİYOR İDDİASI

Yaklaşan Xiaomi 11T Pro akıllı telefonun 120W hızlı şarjı destekleyeceği zaten resmi olarak doğrulanmıştı. Ancak yüksek hızlı şarjın telefonun bataryasına zarar vereceği iddiaları Xiaomi'yi harekete geçirdi.

Xiaomi'nin uluslararası halkla ilişkiler departmanı başkanı Daniel Desyarle, HyperCharge hızlı şarj teknolojisiyle ilgili soruları yanıtladı ve 11T Pro'nun çift hücreli bir batarya tasarımı kullanacağını söyledi.

Bu çözümü, bir arabadaki iki bağımsız benzin deposunun aynı anda doldurulmasına benzeten Xiaomi yöneticisi, böylece bir kanal üzerinden oldukça yavaş şarj etmek yerine, aynı anda birkaç kanaldan enerji sağlanarak bataryanın hızlı dolacağını vurguladı.

Ayrıca bu kadar yüksek hızlı şarj kullanmanın bataryanın daha fazla aşınmasına neden olmadığını sözlerine ekleyen Daniel Desyarle, şirketin çok sayıda testler gerçekleştirdiğini ve 120W'lık bir adaptör kullanıldığında, 800 şarj döngüsünden sonra bataryanın orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruduğu söyledi.

Desyarle ayrıca, daha yavaş bir şarj cihazı kullanılsa bile 800 şarj döngüsünden sonra hemen hemen yine aynı kapasitenin kalacağını iddia etti.

200W HIZLI ŞARJIN TESTLERİ YAPILIYOR

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı 200 watt hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu yalnızca 8 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

Tanıtım sırasında Mi 11 Pro kullanan yetkililer, telefonu 44 saniyede yüzde 10, 3 dakikada ise yüzde 50 şarj etmeyi başarmıştı.

Bir şirket temsilcisi, bu teknolojinin testlerinin devam ettiğini, dolayısıyla henüz ticari kullanıma hazır olmadığını kaydetti.

Xiaomi'den 200W hızlı şarj teknolojisi - VİDEO

GELECEK YILA KADAR ERTELENDİ

Şirket, 200W hızlı şarj destekli yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini bu yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre Çinli şirketin biraz daha zamana ihtiyacı var.

Çinli kaynaklar, bu teknolojinin gelecek yılın ortalarında üretime girecek Mi 12 Ultra modelinde karşımıza çıkacağını söylüyor.

Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11, 115W şarj desteği ile satılıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.