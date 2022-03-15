Xiaomi 12'nin küresel tanıtımı yapıldı: İşte fiyatlar

Xiaomi 12 serisi, bugün gerçekleştirilen lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıtıldı. İşte telefonların özellikleri ve Avrupa fiyatları...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini kendi ülkesinde tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunulmuş, ancak dünya genelinde henüz satışa çıkmamıştı.

XIAOMI 12 GLOBAL LANSMAN GERÇEKLEŞTİ

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisinin küresel lansmanını 15 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Aynı zamanda telefonların Avrupa fiyatları da belli oldu. Fiyatlara geçmeden önce, serideki modellerin özelliklerini kısaca hatırlayalım.

XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + 5 MP makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 AVRUPA FİYATLARI

Xiaomi 12 serisinin standart modeli olan Mi 12, 749 dolardan başlayan fiyattarla satışa sunulacak. Mi 12 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.