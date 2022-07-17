Xiaomi 12S Ultra, oyun performansında zirveye oturdu

Xiaomi'nin Androi dünyasını sallayacak yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12S Ultra, oyun testlerinde oldukça iyi performans gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından birçok ülkede satışa çıkmıştı.

Şirket, daha sonra ise Xiaomi 12S serisini tanıtarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Serideki en güçlü model ise Xiaomi 12S Ultra olarak göze çarpıyor.

Oyun testlerinde tüm akıllı telefonları geçti

Golden Reviewer, Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi 12S Ultra’nın Apple’ın telefonları dahil diğer tüm akıllı telefonlardan daha iyi oyun grafiklerine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

TSMC’nin 4nm üretim süreci sayesinde Gen 1’e kıyasla büyük bir iyileştirme olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alan Xiaomi 12S Ultra; oyun testleri sırasında A15 çipli iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 2022, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 Ultra ve daha birçok modelden az ısındı ve daha yüksek FPS değerlerine ulaştı.

Xiaomi 12S Ultra’dan daha yüksek kare hızına çıkan tek cihaz, A15 işlemcili iPad Mini 6 tablet modeli oldu.

Xiaomi 12S Ultra özellikleri

6.73 inçlik büyüklüğünde ve 3,200 x 1,440 piksel çözünürlüğünde Samsung E5 Super AMOLED ekrana sahip Xiaomi 12S Ultra, 120HZ yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan telefon, 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

1 inçe yakın bir boyut sunan Sony IMX989 sensör ilk kez bu telefonda kullanılıyor. 4 piksel birleşerek 12.5MP görüntüler elde ediyor ve 3.2 mikron boyutuna ulaşıyor.

50 MP ana kamera, 48MP çözünürlüğünde 5x periskop kamera ve 48MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya sahip telefon, kamera konusunda dünyanın en iyi telefonu olduğunu iddia ediyor.

Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen Xiaomi 12S Ultra'da 4860 mAh batarya kullanılıyor.

Xiaomi 12S Ultra fiyatı