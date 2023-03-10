Xiaomi 13 serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatları Geçtiğimiz yıl sonunda tanıtılan Xiaomi 13 ailesi Türkiye'de satışa sunuldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl aralık ayında merakla beklenen Xiaomi 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Resmi tanıtımı 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen telefonlar, ülkemize giriş yaptı.

Böylece Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Xiaomi 13 serisi Türkiye fiyatları

Resmi Xiaomi sitesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre; Xiaomi 13 Lite fiyatı 15 bin 999 TL, Xiaomi 13 Pro fiyatı 38 bin 999 TL ve Xiaomi 13 fiyatı 28 bin 599 TL olarak belirlendi.

Xiaomi 13 özellikleri

Ekran: 6.36 inç FHD+ AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Arka Kamera: 50 MP, 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş

Ön Kamera: 32 MP

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Batarya: 4500 mAh (67W hızlı şarj)

RAM 8 / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256GB UFS 4.0

Xiaomi 13 Pro özellikleri

Ekran: 6.73 inç WQHD+ AMOLED ekran,120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Arka Kamera: 50MP Sony IMX989, 50 MP telefoto, 50 MP ultra geniş

Ön Kamera: 32 MP

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Batarya 4820mAh (120W hızlı şarj)

RAM: 12GB LPDDR5X

Depolama: 256/512 GB UFS 4.0