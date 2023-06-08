Xiaomi 13 Ultra’nın Avrupa’ya geliş tarihi ortaya çıktı Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra'nın Avrupa'ya ne zaman geleceği belli oldu.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl aralık ayında merakla beklenen Xiaomi 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Resmi tanıtımı 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen telefonlar, geçtiğimiz günlerde ülkemize de gelmişti.

Serinin en güçlüsü: Xiaomi 13 Ultra

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra hakkında ise yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Sızıntılar, , Xiaomi 13 Ultra'nın 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama olmak üzere üç farklı sürüme sahip olacağını gösteriyor.

Merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da bulunan belirli perakende kanallarında listelenmeye başladı.

Xiaomi 13 Ultra'nın 12GB RAM ve 512GB depolama modeli 1.277 ila 1.299 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Avrupa'ya ne zaman gelecek

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra'nın Avrupa'ya ne zaman geleceği belli oldu.

Xiaomi’nin Fransa web sitesi, Xiaomi 13 Ultra‘nın 12 Haziran’da görücüye çıkacağını açıkladı. Modelin satışı ise 21 Haziran’da başlayacak. Çinli üretici henüz diğer Avrupa bölgeleri için lansman tarihlerini açıklamadı.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra, 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh batarya ile geliyor.