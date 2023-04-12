Xiaomi 13 Ultra’nın fiyatları ortaya çıktı Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra'nın fiyatı netleşmeye başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl aralık ayında merakla beklenen Xiaomi 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Resmi tanıtımı 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen telefonlar, geçtiğimiz günlerde ülkemize de gelmişti.

Serinin en güçlüsü: Xiaomi 13 Ultra

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 Ultra'nın fiyatı netleşmeye başladı.

Sızıntılar, , Xiaomi 13 Ultra'nın 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama olmak üzere üç farklı sürüme sahip olacağını gösteriyor.

Her üç model için ortaya çıkan fiyat etiketleri ise şu şekilde:

Xiaomi 13 Ultra 8GB+256GB = 6.299 yuan (916 dolar)

Xiaomi 13 Ultra 12GB+256GB = 6.799 yuan (990 dolar)

Xiaomi 13 Ultra 12GB+256GB = 7.499 yuan (1.090 dolar)

Xiaomi 13 Ultra için 18 Nisan’da bir tanıtım etkinliğinin düzenlenmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar telefon hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkacak.