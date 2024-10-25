Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun çıkış tarihi belli oldu

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Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'in tanıtımının ardından, Xiaomi de yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15'i duyurdu.

29 Ekim'de Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan seri, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin gücünü kullanacak.

İLK OLARAK ÇİN'DE SATIŞA SUNULACAK

Xiaomi 15 serisinde, Xiaomi 15 ve 15 Pro olmak üzere iki modelin yer alması bekleniyor. Serinin en üst seviye modeli olan Ultra ise gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Xiaomi 15 ve 15 Pro, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Küresel pazarda ise yalnızca Xiaomi 15 ve 15 Ultra modellerinin satışa sunulması bekleniyor.

HYPEROS 2.0, ANDROİD 15 İLE GELİYOR

Xiaomi, aynı etkinlikte Android 15 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 2.0'ı da tanıtacak. Ayrıca, etkinlikte Xiaomi SU7 Ultra modelinin de tanıtılması bekleniyor.

XIAOMI 15 MODELLERİ NELER SUNACAK

Sızıntılara göre, standart Xiaomi 15, 6,36 inç düz AMOLED ekrana sahip kompakt bir tasarıma sahip olacak.

Pro modelinde ise 120 Hz yenileme hızı ve Dolby Vision gibi gelişmiş özelliklere sahip 6,78 inç kavisli bir ekranın kullanılması bekleniyor.

Leica ile iş birliğini sürdüren Xiaomi'nin, 15 Pro modelini 50 megapiksel ana sensör, 5x optik zoom telefoto lens ve ultra geniş sensörden oluşan üçlü kamera sistemiyle donatacağı söyleniyor.

Her iki modelin de 5.000 mAh'yi aşan batarya kapasitesi ve hızlı kablolu/kablosuz şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca, IP68 su ve toz direnci sertifikasıyla dayanıklılık konusunda da iddialı olacaklar.