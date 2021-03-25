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    Xiaomi, 2020'de ne kadar telefon sattığını açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2020 yılında ne kadar akıllı telefon sattığını ve ne kadar kazandığını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:10
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    Xiaomi, 2020'de ne kadar telefon sattığını açıkladı

    Son dönemlerin popüler üreticilerinden Çinli Xiaomi, özellikle fiyat-performans telefonlarıyla ülkemizde de ilgi görüyor.

    Akıllı telefon pazarında her geçen yıl üst sıralara tırmanmaya devam eden Xiaomi, geçtiğimiz yıl ne kadar telefon sattığını ve elde ettiği geliri açıkladı.

    37,7 MİLYAR DOLARLIK GELİR

    Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, 2019'a göre gelirlerini yüzde 19,4 artırarak geçtiğimiz yıl 37,7 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

    Ayrıca şirketin net karı da 1,9 milyar dolar oldu ve yine bir önceki yıla göre yüzde 12,8 büyüme gösterdi.

    Xiaomi, 2020 de ne kadar telefon sattığını açıkladı #1

    146 MİLYON TELEFON SATTI

    Bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 17,5 artırmayı başaran Xiaomi, 2020 yılı boyunca 146,4 milyon akıllı telefon satmayı başardı.

    Çinli şirketin, 2020 yılında yalnızca akıllı telefon satışından elde ettiği toplam gelir 23,3 milyar dolara yükselirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 24,6 arttı.

    Son olarak Xiaomi, “premium” segment akıllı telefon satışlarından da bahsetti. Marka, 2020 yılında 300 euro ve üzeri fiyat etiketine sahip 10 milyon akıllı telefon satmayı başardı.

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