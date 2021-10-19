Xiaomi, 2024'te elektrikli araç üretecek

Xiaomi CEO'su, firmanın 2024'ün ilk yarısında kendi elektrikli otomobillerinin seri üretimine başlayacağını açıkladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yöneliyor. Geçtiğimiz aylarda, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çinli akıllı telefon üreticisinin 2024'ün ilk yarısında kendi arabalarını seri olarak üreteceğini söyledi.

Bir yatırımcı etkinliğinde söylenen bu sözler, daha sonra şirket tarafından da resmi olarak onaylandı.

HİSSELER YÜKSELDİ

Xiaomi hisseleri, söz konusu açıklamanın ardından yüzde 5.4 değer kazandı ve 12 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük artış kaydedildi.

10 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Mart ayında Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde yeni kuracağı elektrikli otomobil bölümüne 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Xiaomi, elektrikli otomobil bölümü için için işe alımları artırdı. Ancak şirketin, otomobili bağımsız olarak mı yoksa mevcut bir otomobil üreticisiyle ortaklık yoluyla mı üreteceği henüz belli değil.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Jilin eyaletindeki Çinli otomobil üreticisi FAW Group'un genel merkezini ziyaret ederek şirket yönetimiyle bir ortaklık görüşmesi yapmıştı.

Xiaomi'nin patronu, markanın ilk elektrikli aracının üretimini FAW'a emanet edebilir.