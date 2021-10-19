Euro
10.8489
-0.02%
Dolar
9.3146
-0.17%
Altın
531.23
0.27%
Borsa
1.431
0.91%
Bitcoin
583.931
1.11%
EXEN Coin
20.70
-0.48%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Xiaomi, 2024'te elektrikli araç üretecek

    Xiaomi CEO'su, firmanın 2024'ün ilk yarısında kendi elektrikli otomobillerinin seri üretimine başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xiaomi, 2024'te elektrikli araç üretecek

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yöneliyor. Geçtiğimiz aylarda, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çinli akıllı telefon üreticisinin 2024'ün ilk yarısında kendi arabalarını seri olarak üreteceğini söyledi.

    Bir yatırımcı etkinliğinde söylenen bu sözler, daha sonra şirket tarafından da resmi olarak onaylandı.

    HİSSELER YÜKSELDİ

    Xiaomi hisseleri, söz konusu açıklamanın ardından yüzde 5.4 değer kazandı ve 12 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük artış kaydedildi.

    10 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

    Mart ayında Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde yeni kuracağı elektrikli otomobil bölümüne 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

    xiaomi

    Xiaomi, elektrikli otomobil bölümü için için işe alımları artırdı. Ancak şirketin, otomobili bağımsız olarak mı yoksa mevcut bir otomobil üreticisiyle ortaklık yoluyla mı üreteceği henüz belli değil.

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Jilin eyaletindeki Çinli otomobil üreticisi FAW Group'un genel merkezini ziyaret ederek şirket yönetimiyle bir ortaklık görüşmesi yapmıştı.

    Xiaomi'nin patronu, markanın ilk elektrikli aracının üretimini FAW'a emanet edebilir.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir