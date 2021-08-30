Xiaomi, 5G destekli telefon satışlarında lider oldu

Xiaomi, uygun fiyatlı modelleri sayesinde 5G Android akıllı telefon satışlarında liderliğe yükseldi.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Xiaomi, Strategy Analytics verilerine göre 5G özellikli Android akıllı telefon pazarında dünyanın bir numaralı markası haline geldiğini açıkladı.

Paylaşılan verilere göre Çinli şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 5G destekli Android akıllı telefon pazarında yüzde 25,7 paya ulaştı.

24 MİLYON SATTI

Şirketin, söz konusu dönemde Mi ve Redmi markaları altında 24 milyon 5G özellikli akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

ZİRVEDEKİ 5 MARKA

Pazar payı açısından zirvedeki Xiaomi'yi yüzde 18,5 ile Vivo takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 17,9'luk payla Oppo yer alıyor.

Güney Koreli üretici Samsung ise yüzde 16,7 ile dördüncü sırada kendine yer bulurken, beşinci sıradaki isim yüzde 5,9 ile Realme.