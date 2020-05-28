Xiaomi, 5G destekli ucuz bir Redmi modeli satışa sunacak

Xiaomi, 140 dolardan satışa çıkacak ve 5G teknolojisini destekleyecek yeni bir Redmi modeli üzerinde çalışıyor.

Xiaomi'nin Redmi markası adı altında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar, dünya genelinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı.

Giriş ve orta seviye pazarında baskınlığını artırmak isteyen Xiaomi, 5G destekli ucuz bir Redmi modeli satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Qualcomm'un yeni 5G destekli ucuz işlemcisi 8 çekirdekli SM6350'den güç alacak yeni telefon, 140 dolarlık fiyatıyla giriş seviyesi 5G pazarını ele geçirmeye oynayacak.

5G'Lİ UCUZ İŞLEMCİLER, DAHA UCUZ 5G CİHAZLARI KARŞIMIZA ÇIKARACAK

Son yıllarda piyasaya çıkan amiral gemisi 5G akıllı telefon modelleir oldukça pahalı. Ancak özellikle Qualcomm tarafından üretilen SM6350 gibi ucuz 5G'li işlemciler, 5G destekli telefon fiyatlarını da aşağıya çekecek.

Kısacası gelecekte yalnızca amiral gemisi modellerde değil, giriş ve orta seviye modellerde de 5G bağlantı desteği yer alacak.

Qualcomm'un 8 çekirdekli SM6350 modelinde ise 2 adet 2.25 GHz hızında çalışan Cortex A77 ve 6 adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeği bulunacak.