Xiaomi açıkladı! MIUI 14 güncellemesi 17 modele daha geliyor

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.
MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.
MIUI 14 alacak yeni modeller
Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini 18 telefona daha getiriyor. Listede 17 model yer alıyor ve şirketin eski amiral gemisi Xiaomi 10 serisi de güncellemeyi alacak modeller arasında.
Nisan ayında MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde:
Xiaomi Mi MIX Fold
Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Civi
Redmi K60E
Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
Redmi K30 Pro
Redmi Note 11 5G
Redmi Note 11 4G
Redmi Note 11E Pro
Redmi Note 10
Redmi Note 11SE
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9
Redmi Note 9 4G
Redmi 12C