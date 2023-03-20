Xiaomi açıkladı! MIUI 14 güncellemesi 17 modele daha geliyor Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. İşte güncelleme alacak yeni telefonlar.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

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MIUI 14 alacak yeni modeller

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini 18 telefona daha getiriyor. Listede 17 model yer alıyor ve şirketin eski amiral gemisi Xiaomi 10 serisi de güncellemeyi alacak modeller arasında.

Nisan ayında MIUI 14 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde:

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi

Redmi K60E

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11SE

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi 12C