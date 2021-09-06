Xiaomi, akıllı saat satışlarında Apple'ı geçti

Akıllı saat üretimi konusunda uzun süredir lider olan Apple, 2021 ikinci çeyreğinde liderliği Xiaomi’ye bıraktı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı büyümeye devam ediyor.

Özellikle akıllı saat pazarında büyük bir hakimiyete sahip olan Apple, 2021'in ikinci çeyreğinde yerini Xiaomi'ye bıraktı.

Xiaomi’nin Apple’dan liderliğini almasında birkaç önemli faktör var. Çinli şirket, geçtiğimiz aylarda popüler serisi Mi Band’i güncelledi, oldukça iyi satış rakamları elde etti.

HUAWEI'NİN ÇÖKÜŞÜ XIAOMI'YE YARADI

ABD yaptırımlarından ciddi anlamda etkilenen ve kan kaybetmeye devam eden Huawei, bir yıl içerisinde yüzde 53,9 satış kaybı yaşadı.

2020’nin ikinci yarısında 8.1 milyonluk satış ile pazar lideri olan Huawei’nin kan kaybetmesi ve 2021'in ikinci çeyreğinde 2.7 milyon adet satabilmesi, diğer Çinli rakibi Xiaomi'ye oldukça fazla yaradı.

2021’in ikinci yarısında Xiaomi 8 milyon satışa ulaşırken Apple, 7.9 milyon satış ile Xiaomi’nin hemen arkasında konumlandı.

APPLE, WATCH SERIES 7'Yİ BEKLİYOR

Araştırma şirketi Canalys’e göre Apple, Watch Series 7 ile satışlarda tekrar yükselişe geçecek ve yeniden zirveyi almaya çalışacak.

Ayrıca Canalys, Xiaomi’nin ucuz akıllı saatleri ile bu kadar yüksek satış sayılarına ulaştığını söylüyor.