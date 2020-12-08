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    Xiaomi akıllı telefonları Hindistan’da yasaklanabilir

    Philips, hücresel iletişim teknolojilerine dair patentlerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Xiaomi’yi mahkemeye verdi. Mahkeme sonucuna göre, Çinli şirketin telefonlarına Hindistan'da yasak gelebilir.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 16:02
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 16:07
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    Xiaomi akıllı telefonları Hindistan’da yasaklanabilir

    Kısa süre içinde oldukça büyük mesafe kateden ve rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olmayı başaran Xiaomi, şu sıralar en önemli pazarlarından birisi olan Hindistan’da Philips ile karşı karşıya geldi.

    Philips, hücresel iletişim teknolojilerine dair patentlerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Xiaomi’yi mahkemeye verdi.

    XIAOMI İHLAL YAPIYOR İDDİASI VAR

    Delhi Yüksek Mahkemesi’ne başvuran Philips, Çinli şirketin hücresel iletişim ile ilgili bazı patentleri ihlal ettiğini ve bunun engellenmesi gerektiğini savundu.

    xiaomi

    3G teknolojisi ile hayatımıza giren ve akıllı telefonlarda bulunan UMTS teknolojisine ait pek çok patentin sahibi olan Philips; bu teknolojiye ait HSPA, HSPA+ ve LTE gibi hızlı bağlantı standartlarına ait patentlerin, Xiaomi telefonları tarafından ihlal edildiğini belirtiyor.

    Mahkemeden söz konusu telefonların Hindistan'da satışının yasaklanmasını isteyen Philips, aynı zamanda Xiaomi telefonların ithalatının da yasaklanmasını istiyor.

    18 Ocak tarihinde görülecek ilk duruşma sonucuna göre Xiaomi, Hindistan'da oldukça zor durumda kalabilir.

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