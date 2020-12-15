Çinli şirket Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modellerini açıkladı. Gelin listeye daha yakından bakalım.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, Xiaomi yeni güncellemeyi alacak modellerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan paylaşıma göre, Android 11 alacak yeni modeller şu şekilde:

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K30S Ultra

Mi CC9 / Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 9 SE

Mi 9

Mi 9 Pro

Xiaomi her ne kadar bu modelleri açıklasa da herhangi bir tarih vermedi. Bu nedenle yukarıdaki modellere sahip kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Öte yandan Redmi K30 4G, POCO X2, Redmi K30 5G, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium Edition, Mi Note 10 ve Mi 10 Pro gibi modellerin zaten Android 11 beta aşamasında olduğu biliniyor.

Bu nedenle söz konusu modeller için güncellemenin yakın bir zamanda yayınlanması planlanıyor.

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