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    Xiaomi, bazı modellere olan desteğini sonlandırıyor

    Xiaomi, bazı modellere olan desteğini sonlandırıyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, satış sonrası desteğini keseceği modelleri güncelledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:50
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    Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.

    Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

    Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyorlar ve zamanla yavaşlıyorlar.

    Xiaomi, desteği kesilen telefonları açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, artık destek vermeyeceği telefonlarını güncelledi. Aşağıdaki modeller, artık Xiaomi tarafından resmi bakım ve satış sonrası servis alamayacak.

    • Mi Max 3 (5G)
    • Xiaomi Mi Discovery Edition (şeffaf)
    • Mi 8 Screen Fingerprint
    • Xiaomi Mi Mix 3 (5G)
    • Xiaomi Mi Play
    • Xiaomi Redmi S2
    • Xiaomi Redmi 6 Pro

    Şirketin yaptığı duyuruya göre marka, artık yukarıdaki modeller için satış sonrası servis için yedek parça tedarik etmeyecek.

    xiaomi redmi


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