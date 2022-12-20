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    Xiaomi, çalışanların yüzde 15'ini işten çıkarabilir

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'de işten çıkarma dalgası başladı. Binlerce çalışan bu durumdan etkilenecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 14:05
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    Xiaomi, çalışanların yüzde 15'ini işten çıkarabilir

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce;  Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi de işten çıkarma kervanına katıldı. Dünya genelinde yaklaşık 35 bin çalışanı olan şirket, iş gücünü yüzde 15 azaltabilir.

    Xiaomi, işten çıkarmalara şimdiden başladı

    Bildirilenlere göre Xiaomi, akıllı telefon, internet ve Çin bölümlerinin hepsinde işten çıkarmalara başladı. Bu hareketin, ilk aşamada 6 bin çalışanı etkilemesi bekleniyor.

    Bazı departmanların işçi sayısında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir düşüş yaşandığı da gelen bilgiler arasında.

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    İşten çıkarmaların şirketin operasyonlarını ve ileriye dönük performansını nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ayrıca şirket, işten çıkarmalar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.


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