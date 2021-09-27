Xiaomi CEO'su Lei Jun: Dünyanın bir numarası olmak istiyoruz

Xiaomi CEO'su Lei Jun: Dünyanın bir numarası olmak istiyoruz

Xiaomi CEO'su Lei Jun, dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olmak istediklerini söyledi.

Özellikle piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla kısa sürede büyük yol kateden Çinli marka Xiaomi, gözünü zirveye dikmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olmak gibi büyük bir hedeflerinin olduğunu söyledi. CEO'ya göre bu hedefe ulaşmak için gereken en önemli şey sabır.

XIAOMI, APPLE'I GEÇMİŞTİ

Bu yılın temmuz ayında, markanın CEO'su Lei Jun, Xiaomi'nin cep telefonu sevkiyatlarının ilk kez Apple'ı geçtiğini ve dünyada ikinci sıraya yükseldiğini duyurmuştu.

Bu başarının yakalandığı sırada rakibinin çok güçlü olduğunu ve hedeflerinin ikinci sırayı korumak olduğunu belirten Lei Jun, artık fikrini değiştirdi ve zirveye oynamak istediğini söyledi.

Bazı raporlarda Xiaomi'nin başarısı, ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'nin zor durumda kalmasına bağlanıyor.

Ancak Xiaomi'nin Çin dışındaki pazarlarda elde ettiği başarı, uzun süre üst sıralarda kalmasına yardımcı olacak.