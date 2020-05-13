Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile paylaşım yaptı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile paylaşım yaptı

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un sosyal medyada iPhone ile paylaşım yapması, Xiaomi hayranlarının tepkisine neden oldu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'in en popüler sosyal medya platformu Weibo'yu sık sık kullanması ile biliniyor. Şirket hakkındaki son gelişmeleri ve önemli haberleri buradan paylaşan Jun, yaptığı son paylaşımla yoğun eleştirilen hedefi haline geldi.

Xiaomi CEO'sunun Weibo üzerinde yaptığı son paylaşımdaki ince detay, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

iPHONE İLE PAYLAŞIM YAPTI

Lei Jun'un paylaştığı gönderide, iPhone ile yapıldığı bilgisi yer alıyordu. Yani Xiaomi CEO'su, sosyal medya hesabı için Xiaomi telefonu yerine iPhone'u tercih etmişti.

PAYLAŞIMI SİLEREK TELEFONU DEĞİŞTİRDİ

Xiaomi CEO'su, gelen tepkiler sonucunda iPhone ile yaptığı paylaşımı sildi ve aynı paylaşımı yeniden yaptı. Bu sefer paylaşımın, Xiaomi Mi 10 Pro ile yapıldığı görüldü.

Daha önce de benzer bir olay Huawei ve Realme CEO'larının başına gelmiş ve iPhone kullanarak paylaşım yaptıkları ortaya çıkmıştı.