Xiaomi CEO'su, şirket isminin anlamını açıkladı

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin adının nasıl verildiği ve anlamı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Son zamanlarda oldukça büyüme kaydeden Çinli teknoloji şirketleri, özellikle akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple gibi dev üreticileri zorlamaya başladı.

Bu şirketlerden biri olan Xiaomi ise, Huawei'nin ABD baskılarından dolayı kan kaybetmesiyle daha da ön plana çıkıyor.

Peki Xiaomi şirketinin logosunda yer alan ve birrçok üründe karşımıza çıkan "MI" kelimesinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin adının nasıl verildiği ve anlamı hakkında ilk kez konuştu.

MI NE ANLAMA GELİYOR

Xiaomi CEO'su Lei Jun, ilk başlarda şirket ismi için araştırma yaparken, Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler üzerinde durulduğunu, ancak bu isimlerin yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

CEO'ya göre, daha sonra Çincede pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinde duruldu ve şirketin yatırımcılarından Liu Qin, bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti. Böylelikle Xiaomi markası "pirinç" anlamına gelen "Mi" kelimesinden doğdu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, "Asıl önemli olan müşterilere kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. İsmin önemli olmadığını herkese gösterdik." dedi.

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