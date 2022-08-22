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    Xiaomi Civi 2, eylülde piyasaya sürülecek

    Xiaomi Civi serisi akıllı telefonların arasına bir yenisi ekleniyor. İşte Xiaomi Civi 2 hakkında tüm bilgiler...
    • 22.08.2022 - 12:44
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    Xiaomi Civi 2, eylülde piyasaya sürülecek

    Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti.

    Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı.

    Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin ikinci modeli ise bir yıl aranın ardından yine eylül ayında tanıtılabilir.

    Çin'de ortaya çıktı

    Xiaomi Civi 2 adı altında pazara giriş yapacak akıllı telefon, Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veritabanında ortaya çıktı.

    Sertifika belgelerine göre akıllı telefon, Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak ve 67W hızlı şarjı destekleyecek.

    Xiaomi Civi 2, eylülde piyasaya sürülecek #1

    Full HD+ çözünürlük sunan 120HZ OLED ekranla gelecek Xiaomi Civi 2, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça, diğer özelliklerin de ortaya çıkması bekleniyor.

    Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Civi, aşağıdaki fiyatlarla satışa sunulmuştu:

    • Xiaomi Civi 8GB/128GB - 400 dolar
    • Xiaomi Civi 8GB/256GB - 450 dolar
    • Xiaomi Civi 12GB/256GB - 480 dolar

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