Xiaomi Civi 2'nin bazı özellikleri belli oldu

Xiaomi Civi 2'nin bazı özellikleri belli oldu

Xiaomi Civi serisi akıllı telefonların arasına bir yenisi ekleniyor. İşte Xiaomi Civi 2 hakkında tüm bilgiler...

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı.

Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin ikinci modeli ise bir yıl aranın ardından 27 Eylül'de tanıtılacak.

Xiaomi Civi 2, ortaya çıktı

Xiaomi Civi 2 adı altında pazara giriş yapacak akıllı telefon, Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veritabanında ortaya çıkmıştı.

Sertifika sitesinde, 2209129SC model numarası ile listelenen Xiaomi Civi 2'nin, 5G ve çift sim kart desteğine sahip olacağı doğrulandı.

Xiaomi Civi 2 neler sunacak

Sertifika belgelerine göre akıllı telefon, Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak ve 67W hızlı şarjı destekleyecek.

Görsel: Xiaomi Civi 1

Full HD+ çözünürlük sunan 120HZ OLED ekranla gelecek Xiaomi Civi 2, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

Paylaşılanlara göre Xiaomi Civi 2, ön tarafta 32MP ana, 32MP ultra geniş olmak üzere iki kameralı bir kuruluma sahip olacak.

Bununla birlikte yeni telefon, iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonlarda bulunan Dynamic Island'a benzer bir çentik tasarımı kullanacak.

Ancak bu çentiğin, iPhone'lara benzer şekilde etkileşim desteği sunup sunmayacağı bilinmiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Civi, aşağıdaki fiyatlarla satışa sunulmuştu: