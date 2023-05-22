Xiaomi Civi 3 yakında tanıtılacak: İşte özellikleri Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3 özellikleri netleşmeye başladı.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı.

Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin üçüncü modeli yakında piyasaya sürülecek. Telefonun bazı özellikleri ise netleşmeye başladı.

Xiaomi Civi 3 özellikleri

Xiaomi, merakla beklenen Civi 3 modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı.

6,55 inç FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak Xiaomi Civi 3, 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak.

OIS destekli Sony IMX800 ana kameraya sahip olacak Xiaomi Civi 3'ün ön kısmında ise 32MP kameranın olması bekleniyor.

67W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, MIUI 14 ile kutusundan çıkacak.

Yeni bir rapora göre Xiaomi Civi 3, 30 Mayıs’ta kullanıcıların karşısına çıkacak.