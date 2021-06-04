Xiaomi, depremleri önceden tahmin edebilecek

Deprem bildirim sisteminin kapsamını genişleten Xiaomi, depremlerin önceden tahmin edilebileceğini açıkladı.

Neredeyse her akıllı telefon, mini bir sismograf gibi davranan ve birincil ve ikincil deprem dalgalarını tespit edebilen bir ivmeölçer sensörüne sahip.

Araştırmacılara göre çoğu akıllı telefonun sensörü, depremin merkez üssünün yaklaşık 1 kilometre içindeki 3.1 ve üzerindeki şiddetleri kaydedebiliyor.



Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistemin bir benzerini Xiaomi de kullanıyor.

Bu özellik ile birlikte Android cihazlar, önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından, telefonlardan gelen veriler analiz edilerek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiliyor.

XIAOMI, TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRDİ

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bundan bir süre önce bir deprem anında kullanıcıyı uyaran benzer bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuştu.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan en az 35 depremin tespit edildiğini belirten şirket, Çin'in 25 kentinde kullanılan teknolojinin kapsamını genişletti.





ERKEN UYARI SİSTEMİ

Halihazırda Android telefonlar, deprem anında bölgedeki kullanıcıları uyarabiliyor. Ancak, yeni bir algoritma geliştiren Xiaomi, artık sismik verilerin hesaplanmasını da sağlıyor.

Eğer bu hesaplamaların sonucunda deprem olacağına dair veri elde edilirse, kullanıcılar uyarılıyor.

Xiaomi'nin geliştirdiği deprem izleme sisteminin doğruluk payı şimdilik bilinmiyor. Ancak daha fazla akıllı telefon kullanıcısı sisteme dahil oldukça, hata payı da gittikçe azalacak.