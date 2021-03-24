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    Xiaomi, elektrikli otomobil projesine nisanda başlıyor

    Bir süredir elektrikli otomobil geliştirdiği söylenen Çinli teknoloji devi Xiaomi, nisan ayında çalışmalarına başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:56
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    Xiaomi, elektrikli otomobil projesine nisanda başlıyor

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

    Örneğin ABD'li şirket Apple'ın, kendi otomobil projesi üzerinde çalıştığı ve üreticilerle görüşme yaptığı biliniyor.

    Şimdilerde ise kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklendi. Şirketin başındaki isim olan Lei Jun tarafından açıklanan bilgilere göre Xiaomi, çalışmalara hız verdi.

    Söz konusu proje için nisan ayında ilk adımların atılması bekleniyor.

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    SIFIRDAN ÜRETİLMEYECEK

    Gelen bilgilere göre Xiaomi, sıfırdan kendi elektrikli otomobilini üretmek yerine, Çinli bir otomobil markasının geliştirdiği bir modeli kendine uyarlayacak.

    Bu haberler sonrasında, Xiaomi'nin Hong Kong Borsası'ndaki hisseleri yüzde 2,6 artış gösterirken; şirkete yakın kaynaklar, Xiaomi'nin en erken 2025 yılına kadar elektrikli arabasını piyasaya süreceğini belirtiyor.

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