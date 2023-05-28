Xiaomi, ilk çeyrekte 30 milyon akıllı telefon sattı Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2023’ün ilk üç ayında 30 milyon telefon sattığını açıkladı.

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Xiaomi, 2023’ün ilk çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı. Elektrikli otomobil pazarına da girmeye hazırlanan Çinli marka, mart sonu itibarıyla 594,8 milyon aktif cihaz sayısına ulaştı.

İlk çeyrekte 30.4 milyon cihaz satan şirketin akıllı telefon birimi, 35 milyar yuan (99,1 milyar TL) geliri kasasına koydu.

Fiyatlar yükseldi

Şirketin telefonlarının ortalama satış fiyatı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 oranında yükseldi.

Çinli üretici, yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.3 pazar payı ile akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya yerleşti. İlk iki sıradaki Apple ve Samsung’un satış rakamı ise Xiaomi'nin iki katı.

Çin'de son durum

Çin’de ise şirketin satışları bir yıl önceye göre yüzde 22 oranında arttı. Ancak rakipler de satışları artırınca, Xiaomi dördüncü sıraya geriledi.

Çin akıllı telefon pazarının ilk üç sırasında Apple, Oppo ve Vivo bulunuyor.