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    Xiaomi, kendi içerik stüdyosunu kurdu: Xiaomi Studios

    Xiaomi, kendi içerik stüdyosuyla hem kendi ürün tanıtımlarını yapacak, hem de üçüncü taraf içerik üreticilerine hizmet verecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 15:03
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    Xiaomi, kendi içerik stüdyosunu kurdu: Xiaomi Studios

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon yazılımları üreterek başladığı hayatına bugün birçok sektörde başarılı bir şekilde devam ediyor.

    Şimdilerde içerik üretimine yoğunlaşan Çinli şirket, Xiaomi Studios isimli kendi içerik stüdyosunu tanıttı.

    Türkiye de dahil belirli pazarlarda Studios logosuyla kendi tanıtım içeriklerini üreten Xiaomi, global çapta stüdyo hizmeti verecek.

    BAŞKA FİRMALAR DA YARARLANACAK

    Xiaomi, sadece kendisi için değil üçüncü taraf firmalar için de içerikler üretebileceğini söylüyor.

    Diğer taraftan Çinli şirket, Xiaomi Creator adında bir program da başlatıyor. Bu program kapsamında, dikkat çekici fikirleri olan içerik üreticileri Xiaomi ile bir araya gelecek.

    Özellikle YouTube platformunda bir hayli fazla olan içerik üreticileri, artık yeni stüdyo sayesinde Xiaomi ile çalışabilecek.

    xiaomi studios

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