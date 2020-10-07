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- Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max hızlı şarj testi
Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max hızlı şarj testi
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 09:48
Akıllı telefonlardan sağlık sektörüne kadar bataryalar, hayatımızın hemen hemen her yerinde kullanılıyor. Ancak, gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu bataryaların kapasiteleri ve ömürlerinin de artması gerekiyor.
Özellikle akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen batarya kapasitesi ve şarj ömrü, üreticilerin de en çok dikkat ettikleri konular arasına giriyor.
Ancak birçok üretici, henüz kullanıcıların beklediği şarj ömrüne sahip akıllı telefonlar üretemiyor. Son yıllarda özellikle Çinli üreticiler, hızlı şarj destekli bataryaları kullanarak oldukça kısa bir sürede şarj imkanı sunuyor.
DEV KAPIŞMA: Mi 10 ULTRA, NOTE 20 ULTRA VE iPHONE 11 PRO MAX
TechNick isimli YouTube kanalı; Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max amiral gemisi modellerini hızlı şarj testine soktu. Gelin videoyu hep birlikte izleyelim ve ardından yorumlayalım.
Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max hızlı şarj testi
KAZANAN: XIAOMI MI 10 ULTRA
Xiaomi Mi 10 Ultra'nın bataryası 4.500 mAh. Ancak telefonun sahip olduğu 120W süper hızlı şarj desteği, yalnızca 29 dakika tam şarj olmasını sağlıyor. Ancak telefon, 44.5 derece ile şarj sırasında biraz fazla ısınıyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın da batarya kapasitesi 4.500 mAH. Ancak telefon, 22W hızlı şarj desteği ile 1 saat 13 dakikada tam şarj olabiliyor. Telefonun şarj esnasındaki sıcaklığı ise 37.5 derece.
iPhone 11 Pro Max ise 3.989 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıksa da şarj süresi hayal kırıklığı yaratıyor. Telefon, tam 2 saat 30 dakikada şarj oluyor.
Bu da Apple'ın hızlı şarj konusunda sınıfta kaldığının en büyük kanıtlarından bir tanesi.
İLK 5 DAKİKA:
- Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 30
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 10
- iPhone 11 Pro Max: Yüzde 9
İLK 10 DAKİKA:
- Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 54
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 19
- iPhone 11 Pro Max: Yüzde 16
İLK 15 DAKİKA:
- Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 72
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 29
- iPhone 11 Pro Max: Yüzde 24
İLK 20 DAKİKA:
- Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 88
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 39
- iPhone 11 Pro Max: Yüzde 32
İLK 25 DAKİKA:
- Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 97
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 48
- iPhone 11 Pro Max: Yüzde 40
TOPLAM ŞARJ SÜRESİ
- Xiaomi Mi 10 Ultra: 29 dakika
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 1 saat 13 dakika
- iPhone 11 Pro Max: 2 saat 30 dakika