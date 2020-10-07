Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max hızlı şarj testi

TechNick isimli YouTube kanalı; Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max amiral gemisi modellerini hızlı şarj testine soktu.

Akıllı telefonlardan sağlık sektörüne kadar bataryalar, hayatımızın hemen hemen her yerinde kullanılıyor. Ancak, gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu bataryaların kapasiteleri ve ömürlerinin de artması gerekiyor.

Özellikle akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen batarya kapasitesi ve şarj ömrü, üreticilerin de en çok dikkat ettikleri konular arasına giriyor.

Ancak birçok üretici, henüz kullanıcıların beklediği şarj ömrüne sahip akıllı telefonlar üretemiyor. Son yıllarda özellikle Çinli üreticiler, hızlı şarj destekli bataryaları kullanarak oldukça kısa bir sürede şarj imkanı sunuyor.

DEV KAPIŞMA: Mi 10 ULTRA, NOTE 20 ULTRA VE iPHONE 11 PRO MAX

TechNick isimli YouTube kanalı; Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max amiral gemisi modellerini hızlı şarj testine soktu. Gelin videoyu hep birlikte izleyelim ve ardından yorumlayalım.

KAZANAN: XIAOMI MI 10 ULTRA

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın bataryası 4.500 mAh. Ancak telefonun sahip olduğu 120W süper hızlı şarj desteği, yalnızca 29 dakika tam şarj olmasını sağlıyor. Ancak telefon, 44.5 derece ile şarj sırasında biraz fazla ısınıyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın da batarya kapasitesi 4.500 mAH. Ancak telefon, 22W hızlı şarj desteği ile 1 saat 13 dakikada tam şarj olabiliyor. Telefonun şarj esnasındaki sıcaklığı ise 37.5 derece.

iPhone 11 Pro Max ise 3.989 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıksa da şarj süresi hayal kırıklığı yaratıyor. Telefon, tam 2 saat 30 dakikada şarj oluyor.

Bu da Apple'ın hızlı şarj konusunda sınıfta kaldığının en büyük kanıtlarından bir tanesi.

İLK 5 DAKİKA:

Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 30

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 10

iPhone 11 Pro Max: Yüzde 9

İLK 10 DAKİKA:

Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 54

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 19

iPhone 11 Pro Max: Yüzde 16

İLK 15 DAKİKA:

Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 72

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 29

iPhone 11 Pro Max: Yüzde 24

İLK 20 DAKİKA:

Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 88

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 39

iPhone 11 Pro Max: Yüzde 32

İLK 25 DAKİKA:

Xiaomi Mi 10 Ultra: Yüzde 97

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Yüzde 48

iPhone 11 Pro Max: Yüzde 40

TOPLAM ŞARJ SÜRESİ