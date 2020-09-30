Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikler

Xiaomi tarafından Türkiye pazarına da getirilecek Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, bugün düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. İşte telefonların tüm özellikleri ve çıkış fiyatları...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte yemi amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun tanıtımını yaptı.

Çinli şirketin ülkemizde de satışa çıkaracağı telefonlar, aynı zamanda 5G desteğine de sahip. Gelin Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin özelliklerine ve fiyatlarına daha yakından bakalım.

XIAOMI MI 10T VE MI 10T PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin her ikisi de 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran ile geliyor.

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan her iki telefon da 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Ancak dileyen kullanıcılar, Mi 10T modelinin 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip sürümünü de tercih edebiliyor.

İki telefon da ekranın sol üst köşesindeki ekran deliğine yerleştirilen 20MP'lik kamerayla karşımıza çıkarken, Mi 10T modelinde 64MP ana kamera + 13MP ultra geniş açılı kamera + 5MP makro kamera yer alıyor.

Mi 10T Pro'daki arka kameralara baktığımızda ise 108MP ana kamera + 13MP ultra geniş açılı kamera + 5MP makro kamera karşımıza çıkıyor.

XIAOMI MI 10T VE MI 10T PRO FİYAT

Son olarak Android 10 işletim sistemiyle gelen ve 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip telefonların fiyatları şu şekilde: