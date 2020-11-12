Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Eylül ayında tanıtılan Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor. İşte yeni telefonların tüm özellikleri ve Türkiye fiyatları.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yemi amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun tanıtımını yapmıştı.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerinin Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirdi. Böylelikle Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatları da belli oldu. Telefonların fiyatlarına geçmeden önce, gelin kısaca özelliklerini hatırlayalım.

XIAOMI MI 10T VE MI 10T PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin her ikisi de 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran ile geliyor.

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan her iki telefon da 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Ancak dileyen kullanıcılar, Mi 10T modelinin 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip sürümünü de tercih edebiliyor.

İki telefon da ekranın sol üst köşesindeki ekran deliğine yerleştirilen 20MP'lik kamerayla karşımıza çıkarken, Mi 10T modelinde 64MP ana kamera + 13MP ultra geniş açılı kamera + 5MP makro kamera yer alıyor.

Mi 10T Pro'daki arka kameralara baktığımızda ise 108MP ana kamera + 13MP ultra geniş açılı kamera + 5MP makro kamera karşımıza çıkıyor.

XIAOMI MI 10T VE MI 10T PRO TÜRKİYE FİYATI

Son olarak Android 10 işletim sistemiyle gelen ve 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip telefonların yurt dışı fiyatları şöyleydi:

Xiaomi Mi 10T (6GB RAM + 128GB depolama): 499 euro

Xiaomi Mi 10T (8GB RAM + 128GB depolama): 549 euro

Xiaomi Mi 10T Pro (8GB RAM + 128GB depolama): 599 euro

Xiaomi Mi 10T Pro (8GB RAM + 256GB depolama): 649 euro

Bugün düzenlenen etkinlikte açıklanan fiyatlar ise şu şekilde.

Xiaomi Mi 10T (6GB RAM + 128GB depolama): 4 bin 999 TL

Xiaomi Mi 10T (8GB RAM + 128GB depolama): 5 bin 199 TL

Xiaomi Mi 10T Pro (8GB RAM + 128GB depolama): 5 bin 799 TL

Xiaomi Mi 10T Pro (8GB RAM + 256GB depolama): 5 bin 999 TL

Instagram: @eshteknoloji