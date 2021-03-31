Xiaomi Mi 11 Ultra, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Xiaomi Mi 11 Ultra, DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Xiaomi Mi 11 Ultra, tanıtılmasından kısa bir süre sonra DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde zirveye oturdu. İşte Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri ve fiyatı.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Huawei Mate 40 Pro+ modelini 139 puanla zirveye yerleştirmişti.

ZİRVE YİNE DEĞİŞTİ

Yapılan değerlendirme sonunda, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi 11 Ultra, 143 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu ve açık ara zirveye yerleşti.

XIAOMI MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ

6,8 inç 2K 120 Hz Samsung imzalı OLED ekran kullanan Xiaomi Mi 11 Ultra, Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 888'den güç alıyor.

16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanıyla kullanıcılarla buluşacak telefonun arka kısmında, OIS destekli 50 megapiksel Samsung ISOCELL GN2 sensöre sahip ana kamera + Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel OIS ultra geniş açı + Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel OIS 5X periskop kamera yer alıyor. Ayrıca telefon, 120X hibrit yakınlaştırma imkanı da sunuyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın arka kısmındaki kamera bölümünde küçük bir ekran daha yer alıyor. Bu ikinci ekran, telefonun arka kamerasıyla selfie çekmek için kullanılabiliyor.

Ayrıca her zaman açık ekran özelliğine sahip bu ekranda saat, tarih ve pil durumu gibi bilgiler de görüntülenebiliyor. Telefonun ön kısmındaki kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

5000 mAh batarya, 67W hızlı kablosuz ile 10W ters kablosuz şarj desteğine sahip Xiaomi Mi 11 Ultra, 36 dakikada tamamen şarj dolabiliyor.

XIAOMI MI 11 ULTRA FİYATI

8 GB RAM + 256 GB depolama: 913 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 989 dolar

16 GB RAM + 512 GB depolama: 1.065 dolar

Xiaomi Mi 11 Ultra tüm özellikler:

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama: 256 veya 512 GB

Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı

Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Bağlantı: WiFi 6+, Bluetooth 5.2, NFC, N1 / N3 / N28A / N41 / N77 / N78 / N79 (5G bantları)

Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü, IP68

Ses: Harman Kardon stereo hoparlör, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless desteği

DxOMark'a göre, en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şu şekilde:







