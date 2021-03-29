Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Pro etkileyici özellikleriyle tanıtıldı

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte şu ana kadarki en güçlü akıllı telefonları Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra modellerini duyurdu. İşte Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra özellikleri ve fiyatları...

Bir yandan Türkiye'deki fabrikasını bugün açarak üretime başlamayı planlayan Xiaomi, diğer yandan Çin'de amiral gemisi modellerini tanıtmaya devam ediyor.

Çinli şirket, tasarım ve özellik bakımından yılın iddialı modelleri arasında yer alacak Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra modellerini tanıttı.

Üst seviye akıllı telefonlarda yer alan her özelliğe sahip yeni modellerin fiyatlarına ve özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

XIAOMI MI 11 PRO VE MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ

6,8 inç 2K 120 Hz Samsung imzalı OLED ekran kullanan Xiaomi Mi 11 Ultra ve Mi 11 Pro, piyasadaki en iyi ekrana sahip modellerin başında geliyor. Her iki telefon da Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 888'den güç alıyor.

Görsel: Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle gelirken, Mi 11 Ultra'da ekstra 16GB'lık RAM seçeneği de bulunuyor. Her iki telefonun depolama kapasitesi ise 256GB.

Kamera konusuna değinecek olursak, her iki telefonun arkasında da üçlü kamera kurulumu karşıma çıkıyor. OIS destekli 50 megapiksel Samsung ISOCELL GN2 sensöre sahip ana kamera, piyasadaki en büyük sensörlerden bir tanesi.

Mi 11 Ultra, ana kameraya ek olarak Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel OIS ultra geniş açı + Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel OIS 5X periskop telefoto kamera kullanıyor. Ayrıca telefon, 120X hibrit yakınlaştırma imkanı da sunuyor. Her iki telefonun önünde ise 20MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra, tüm bu kamera özellikleriyle Huawei Mate 40 Pro Plus’ı geçerek DxOMark'ın yeni lideri olmayı başarmış durumda.

Görsel: Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro'nun arkasında ise ana kameraya ek olarak 13 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel 5X periskop telefoto kameraları yerleştirilmiş.

Xiaomi Mi 11 Ultra'nın arka kısmındaki kamera bölümünde küçük bir ekran daha yer alıyor. Bu ikinci ekran, telefonun arka kamerasıyla selfie çekmek için kullanılabiliyor. Ayrıca her zaman açık ekran özelliğine sahip bu ekranda saat, tarih ve pil durumu gibi bilgiler de görüntülenebiliyor.

Görsel: Xiaomi Mi 11 Ultra arka ekran





İki telefon modelinde de 5000 mAh batarya, 67W hızlı kablosuz ile 10W ters kablosuz şarj desteği bulunuyor. Bu teknoloji ile telefonlar 36 dakikada tamamen şarj dolabiliyor.

XIAOMI MI 11 PRO VE MI 11 ULTRA FİYATLAR

Xiaomi Mi 11 Ultra için yurt dışı başlangıç fiyatı 854 dolar olacak. Mi 11 Pro'nun giriş modeli ise 762 dolardan satışa sunulacak.

Mi 11 Pro:

8 GB RAM + 128 GB depolama: 761 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 807 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 868 dolar

Mi 11 Ultra:

Güncelleniyor...

Mi 11 Pro tüm özellikler:

6,8 inç 2K 120 Hz Samsung imzalı OLED ekran

Snapdragon 888 işlemci

8GB/12GB RAM

256GB depolama

50 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel 5X periskop telefoto kamera

20 MP ön kamera

67W hızlı şarj

5000 mAh batarya

Mi 11 Ultra tüm özellikler: