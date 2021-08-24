Xiaomi, 'Mi' markasını artık kullanmayacak

Xiaomi, 10 yıllık geleneği bozacağını ve birçok üründe kullanılan 'Mi' markasının artık tercih edilmeyeceğini duyurdu.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı ürünlerle kısa süre içinde zirveye oynamaya başlayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, oldukça radikal bir karara imza attı.

Bir Xiaomi sözcüsünün XDA Developers'a yaptığı açıklamaya göre şirket, başta akıllı telefon ürünleri olmak üzere birçok üründe kullandığı 'Mi' markasına artık veda edecek.

YALNIZCA MODEL İSMİ KULLANILACAK

Piyasaya süreceği yeni ürünlerde artık 'Mi' eki kullanmayacak olan Çinli şirket, tüm ürünlerini Xiaomi ismiyle ve model numarasıyla satışa çıkaracak. Örneğin, Xiaomi Mi Mix 4 yerine artık Xiaomi Mix 4 tercih edilecek.

Ancak Xiaomi'nin 'Mi' kullanımından bir anda mı vazgeçeceği yoksa kademeli olarak mı ürünlerinden kaldıracağı şimdilik bilinmiyor.

Bundan tam 10 yıl önce Mi markalı ilk akıllı telefonunu piyasaya süren Xiaomi, o zamandan bu yana akıllı telefonlarından robot süpürgelerine kadar birçok ürününde 'Mi' markasını tercih ediyor.



