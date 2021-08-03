Xiaomi Mi Mix 4'ün bazı özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin ekran altı kamera ile gelecek yeni amiral gemisi telefonu Mi Mix 4, Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da listelendi. İşte telefonun belli olan özellikleri...

Piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla oldukça iyi işler başaran Xiaomi, amiral gemisi modellerini de unutmuyor.

Bu ay içinde tanıtılması beklenen yeni Xiaomi Mi Mix 4 modeli, Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı.

TENAA kayıtlarına göre 2106118C model numarasına sahip Mi Mix 4, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak.

Buna ek olarak, telefonun 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı ile donatılmış daha pahalı bir modelinin de satışa çıkması bekleniyor.

XIAOMI MI MIX 4 DİĞER ÖZELLİKLER

Xiaomi Mi Mix 4'ün, 120 Hz yenileme oranına sahip 6.67 inç Quad HD+ ekran ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, telefonun ön kamerasının da ekranın altına yerleştirileceği belirtiliyor

Üst segment modelle ilgili sızdırılan diğer detaylar arasında Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemci, 120 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya ve 70-80 watt kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Xiaomi Mi Mix 4'ün bu ay içinde tanıtılması beklense de Xiaomi tarafından henüz net bir tarih açıklanmış değil.