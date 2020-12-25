Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Xiaomi'nin en yeni akıllı saat modelleri olan Mi Watch ve Mi Watch Lite, Türkiye'de satışa çıktı. Yeni akıllı saatlerin tüm özellikleri ve Türkiye fiyatları haberimizde...

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme kaydetmişti.

XIAOMI MI WATCH MODELLERİ TÜRKİYE'DE

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, eylül ayında tanıttığı akıllı saati Mi Watch ve geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Mi Watch Lite modellerini ülkemize getirdi.

Oval bir tasarıma sahip Mi Watch, bir akıllı saatin sunduğu hemen hemen tüm özelliklere sahipken, kare tasarımlı Mi Watch Lite ise biraz daha kısıtlı özelliklerle karşımıza çıkıyor.

XIAOMI MI WATCH VE MI WATCH LITE ÖZELLİKLERİ

454x454 piksel çözünürlüğünde 1,39 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkan Xiaomi Mi Watch, 420 mAh’lik batarya kapasitesiyle 16 günlük kullanım süresi vadediyor. 5 ATM basınca kadar suya dayanabilen akıllı saatte; nabız sensörü, hızlanma sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, barometre, ortam ışığı sensörü ve GPS gibi özellikler yer alıyor.

Kare bir tasarıma sahip olan Mi Watch Lite ise 320x320 piksel çözünürlük sunan 1,4 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 230 mAh’lik bataryasıyla 9 güne kadar kullanım imkanı sunan model; kalp atış hızı izleme, uyku takibi, solunum egzersizleri ve arama yanıtlama gibi Mi Watch modelinde olan özellikleri destekliyor.

XIAOMI MI WATCH VE MI WATCH LITE TÜRKİYE FİYATLARI

Xiaomi Mi Watch 1.099 TL, Mi Watch Lite ise 599 TL'lik fiyatlarla Türkiye'de satışa çıkmış durumda.