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    Xiaomi, MIUI 12'yi 19 Mayıs'tan itibaren kullanıcılara sunacak

    Merakla beklenen MIUI 12 güncellemesi, 19 Mayıs'tan itibaren Xiaomi ve Redmi modelleirne dağıtılmaya başlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 17:47
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    Xiaomi, MIUI 12'yi 19 Mayıs'tan itibaren kullanıcılara sunacak

    Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

    Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılmıştı.

    İlk olarak haziran ayından itibaren yeni güncellemeyi sunmayı planlayan şirket, bu tarihi daha erkene aldığını açıkladı.

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    19 MAYIS'TA XIAOMI VE REDMI MODELLERİNE SUNULACAK

    Xiaomi, MIUI 12'nin 19 Mayıs'tan itibaren küresel olarak kullanılabilir olacağını resmen açıkladı. Şirket, söz konusu güncellemeyi kademeli olarak Xiaomi ve Redmi modellerine sunacak.

    İlk etapta güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde:

    • Xiaomi Mi 10 Pro

    • Xiaomi Mi 10

    • Xiaomi Mi 10 Youth Edition

    • Xiaomi Mi 9 Pro

    • Xiaomi Mi 9

    • Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

    • Redmi K30 Pro

    • Redmi K30

    • Redmi K30 Pro Zoom Edition

    • Redmi K20 Pro

    • Redmi K20

    Tahmin edebileceğiniz gibi MIUI12 güncellemesi ilk olarak amiral gemisi Xiaomi ve Redmi modellerine gelecek. Şirket, bu telefonlara güncellemeyi yayınladıktan sonra ikinci etaba geçecek.

    İkinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:

    • Mi Mix 3

    • Xiaomi Mi 8 serisi

    • Redmi Note 8 Pro

    • Redmi Note 7

    • Redmi Note 7 Pro

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    Xiaomi, son olarak güncellemeyi şu telefonlar için yayınladıktan sonra, güncelleme dağıtımına son verecek:

    • Mi Mix 2

    • Redmi 8

    • Redmi 8A

    • Redmi 7

    • Redmi 7A

    • Mi CC9,

    • Mi CC9 Pro

    • Mi CC9e

    Instagram: @eshteknoloji

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