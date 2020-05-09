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- Xiaomi, MIUI 12'yi 19 Mayıs'tan itibaren kullanıcılara sunacak
Xiaomi, MIUI 12'yi 19 Mayıs'tan itibaren kullanıcılara sunacak
- Haber Merkezi
- 09.05.2020 - 17:47
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.
Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılmıştı.
İlk olarak haziran ayından itibaren yeni güncellemeyi sunmayı planlayan şirket, bu tarihi daha erkene aldığını açıkladı.
19 MAYIS'TA XIAOMI VE REDMI MODELLERİNE SUNULACAK
Xiaomi, MIUI 12'nin 19 Mayıs'tan itibaren küresel olarak kullanılabilir olacağını resmen açıkladı. Şirket, söz konusu güncellemeyi kademeli olarak Xiaomi ve Redmi modellerine sunacak.
İlk etapta güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde:
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Redmi K30 Pro
Redmi K30
Redmi K30 Pro Zoom Edition
Redmi K20 Pro
Redmi K20
Tahmin edebileceğiniz gibi MIUI12 güncellemesi ilk olarak amiral gemisi Xiaomi ve Redmi modellerine gelecek. Şirket, bu telefonlara güncellemeyi yayınladıktan sonra ikinci etaba geçecek.
İkinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:
Mi Mix 3
Xiaomi Mi 8 serisi
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Xiaomi, son olarak güncellemeyi şu telefonlar için yayınladıktan sonra, güncelleme dağıtımına son verecek:
Mi Mix 2
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Mi CC9,
Mi CC9 Pro
Mi CC9e
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