Xiaomi, MIUI 12'yi 19 Mayıs'tan itibaren kullanıcılara sunacak

Merakla beklenen MIUI 12 güncellemesi, 19 Mayıs'tan itibaren Xiaomi ve Redmi modelleirne dağıtılmaya başlanacak.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılmıştı.

İlk olarak haziran ayından itibaren yeni güncellemeyi sunmayı planlayan şirket, bu tarihi daha erkene aldığını açıkladı.

19 MAYIS'TA XIAOMI VE REDMI MODELLERİNE SUNULACAK

Xiaomi, MIUI 12'nin 19 Mayıs'tan itibaren küresel olarak kullanılabilir olacağını resmen açıkladı. Şirket, söz konusu güncellemeyi kademeli olarak Xiaomi ve Redmi modellerine sunacak.

İlk etapta güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Tahmin edebileceğiniz gibi MIUI12 güncellemesi ilk olarak amiral gemisi Xiaomi ve Redmi modellerine gelecek. Şirket, bu telefonlara güncellemeyi yayınladıktan sonra ikinci etaba geçecek.

İkinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:

Mi Mix 3

Xiaomi Mi 8 serisi

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi, son olarak güncellemeyi şu telefonlar için yayınladıktan sonra, güncelleme dağıtımına son verecek: