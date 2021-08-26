Xiaomi, otonom sürüş girişimi Deepmotion'ı satın aldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otonom sürüş girişimi Deepmotion’ı 77 milyon dolara bünyesine kattı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Örneğin ABD'li şirket Apple'ın, kendi otomobil projesi üzerinde çalıştığı ve üreticilerle görüşme yaptığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

OTONOM SÜRÜŞTE ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otonom sürüş teknolojisini güçlendirmek amacıyla, otonom sürüş girişimi Deepmotion’ı 77 milyon dolara bünyesine kattı.

XIAOMI'NİN SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.



