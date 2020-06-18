Xiaomi POCO F2 Pro ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı

Xiaomi, Türkiye’de gerçekleştirdiği bir etkinlikte POCO F2 Pro’yu tanıttı. Telefonun özelliklerini ve Türkiye fiyatını sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nın geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı POCO F2 Pro, ülkemizde düzenlenen bir etkinlikle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Oldukça iyi diyebileceğimiz özelliklerle karşımıza çıkan POCO F2 Pro’nun tüm özelliklerine ve Türkiye fiyatına gelin daha yakından bakalım.

XIAOMI POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

6,68 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED ekranla karşımıza çıkan POCO F2 Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten alıyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla karşımıza çıkan POCO F2 Pro, 6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

4.700 mAh batarya kapasitesi ile satışan çıkan telefonda, aynı zamanda 30W hızlı şarj desteği bulunuyor.



Xiaomi POCO F2 Pro, kamera konusunda da oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor. 64MP + 13MP + 5MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise üsten açılıp kapanabilen 20 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

FİYAT

Xiaomi POCO F2 Pro’nun 6GB RAM ve128 GB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye fiyatı 6 bin 999 TL olarak açıklandı.

Telefonun 8GB RAM ve 256GB'lık versiyonu ise 7 bin 999 TL'den satışa sunulacak.