Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Xiaomi, fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan POCO F3 ve POCO X3 Pro modellerini tanıttı. İşte yeni telefonların özellikleri ve fiyatları...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, iki yeni modelle karşımıza çıktı.

Henüz yeni tanıtımı yapılan POCO F3 ve POCO X3 Pro modelleri, temel ihtiyaçları karşılayan uygun fiyatlı modeller olarak karşımıza çıkıyor.

POCO F3, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi K40 modeli ile aynı tasarıma sahipken, POCO X3 Pro modeli ise geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan POCO X3 NFC modelinin daha gelişmiş özelliklere sahip bir sürümü olarak tasarlandı.

POCO F3 ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü 120Hz AMOLED ekrana sahip POCO F3, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor. 33W hızlı şarj destekli 4520 mAh batarya ile gelen telefonda, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 kullanıcı arayüzü ile satışa çıkacak POCO F3, aynı zamanda 5G desteğine de sahip.

Kamera konusuna gelecek olursak, telefonun arkasında 48 megapiksel çözünürlüklü sensör bizleri karşılıyor. Bu sensörlerle birlikte telefon, 8MP ultra geniş açı ve 5MP makro kameraya da ev sahipliği yapıyor. Son olarak POCO F3'ün ön kısmında 20 MP'lik tek bir kamera yerleştirilmiş.

POCO F3 FİYAT

6GB RAM + 128GB depolama: 349 euro

8GB RAM + 256GB depolama: 399 euro

POCO X3 PRO ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak POCO X3 Pro’nun standart POCO X3 modelinden neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Delikli ekran ve oval kamera tasarımı ile karşımıza çıkan telefon, 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla geliyor.

Snapdragon 860’tan güç alan POCO X3 Pro, özellik bakımından POCO X3 modelinden daha üstün. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256 GB depolama seçenekleri sunan telefonda, 5160 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği bulunuyor.

POCO X3 Pro'nun arka kısmında dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Burada ana kamera görevini 48 megapiksel sensör üstleniyor.

8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüklü iki sensör de ana kameraya eşlik ediyor. Telefonun ön kısmında ise 20 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

POCO X3 PRO FİYAT

24 Mart'tan itibaren POCO X3 Pro'nun 6GB RAM'e sahip sürümü 249 eurodan, 8GB RAM'li sürümü ise 299 eurodan satışa sunulacak.