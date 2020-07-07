Xiaomi POCO M2 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin yan markası POCO, yeni akıllı telefon modeli M2 PRO'yu duyurdu. Telefonun satış fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nın geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı POCO F2 Pro, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde düzenlenen bir etkinlikle Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Xiaomi'nin kardeş markası olarak yoluna devam eden POCO, yeni akıllı telefonu M2 Pro'yu Hindistan'da tanıttı.

14 Temmuz tarihinden itibaren Hindistan'da satışa çıkacak telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

POCO M2 PRO ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde FullHD LCD ekranıyla karşımıza çıkan POCO M2 Pro, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle satışa çıkacak telefonda 64GB /128GB depolama alanı yer alıyor.

Kamera konusunda da iddialı olan yeni POCO M2 Pro, 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan enerjisini alacak telefonun fiyatı ise şu şekilde: