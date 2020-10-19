Xiaomi POCO X3 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay tanıttığı POCO X3 modeli, Türkiye'de satışa çıktı. İşte POCO X3'ün Türkiye fiyatı ve özellikleri.

Xiaomi POCO X3 modeli, geçtiğimiz ay Facebook üzerinden düzenlenen bir canlı yayın etkinliği sırasında görücüye çıkmıştı. Türkiye’de satılan POCO F2 Pro altına konumlandırılacak POCO X3, etkileyici özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Peki POCO X3 NFC özellikleri neler? POCO X3 NFC Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni telefon hakkında merak ettiğiniz her şey.

POCO X3 ÖZELLİKLERİ

Orta segmentte yer alan POCO X3, 6.67 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızı sunan FullHD+ bir ekrana sahip. Günümüzde 120Hz yenileme hızının genellikle 800 dolarlık amiral gemisi modellerinde karşımıza çıktığını düşünürsek, POCO X3 bu konuda harika bir işe imza atmış.

Gücünü orta segmentin en iddialı işlemcilerinden biri olan Snapdragon 732G'den alan POCO X3, Adreno 618 grafik birimi ile geliyor.

POCO X3 modelinde 6GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor. Ayrıca bu depolama alanı hafıza kartıyla 256GB'a kadar yükseltilebiliyor.

5160 mAh batarya kapasitesi ile gelen telefon, sahip olduğu 33W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 65 dakikada tam şarj olabiliyor. Ayrıca telefonda bulunan çift stereo hoparlörler sayesinde oyun deneyiminiz inanılmaz boyutlara çıkabiliyor.

POCO X3 NFC KAMERA ÖZELLİKLERİ

Orta segmentte yer almasına rağmen üst seviye telefonlara kafa tutan POCO X3 NFC, Sony IMX682 sensörlü 64MP ana kameraya ile görücüye çıkıyor. Bu kameraya 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP'lik derinlik sensörü ve 2MP makro kamera eşlik ediyor.

Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 20MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

POCO X3 FİYATI

Xiaomi POCO X3, rakiplerine göre oldukça uygun fiyat etiketleriyle satışa çıkmıştı. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama sürümünün fiyatı 229 euro, 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 269 euro olarak açıklanmıştı.

POCO X3, ülkemizde ise 64 GB’lık modeli için 3 bin 199 TL, 128 GB’lık modeli için ise 3 bin 299 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.