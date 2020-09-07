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Xiaomi POCO X3 NFC canlı yayında tanıtılıyor
Türkiye’de satılan POCO F2 Pro altına konumlandırılacak POCO X3 NFC modeli, Xiaomi'nin Facebook üzerinden düzenlediği canlı yayın ile tüm dünyaya duyuruluyor.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 14:42
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nın geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı POCO F2 Pro, haziran ayında ülkemizde düzenlenen bir etkinlikle Türkiye pazarına giriş yapmıştı.
Xiaomi'nin kardeş markası olarak yoluna devam eden POCO, ülkemizde satışa çıkaracağı yeni akıllı telefonu POCO X3 NFC modelini canlı yayında tanıtıyor.
Etkileyici bir arka kamera tasarımına sahip olacak POCO X3 NFC, uygun fiyatıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.
Etkinliği POCO'nun Facebook sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.