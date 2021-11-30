Xiaomi POCO X4 yakında geliyor: İşte özellikleri

Xiaomi'nin, 2021 yılı sonuna kadar Poco X4 ve Poco X4 NFC akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, 2021 yılı sonuna kadar POCO X4 ve POCO X4 NFC akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2201116PI ve 2201116PG model numaralarına sahip akıllı telefonlar, POCO markası altında ilk olarak IMEI veritabanında ortaya çıktı.

POCO X4 NELER SUNACAK

POCO X4'ün 6.67 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde 120Haz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 920 işlemcisinden alacağı söylenen telefonda 6/8 GB LPDDR4x RAM, ve128/256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı yer alacak.

67 watt'lık hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya ile gelmesi beklenen POCO X4; 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro lensle gelecek. Telefonun ön kısmında ise 16 MP'lik tek bir kamera yer alacak.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarının hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.