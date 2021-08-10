Xiaomi Redmi 10 tüm özellikleri ve çıkış fiyatı

Xiaomi Redmi 10 tüm özellikleri ve çıkış fiyatı

Xiaomi’nin giriş seviyesindeki yeni telefonu Redmi 10'un özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Akıllı telefon pazarında zirveyi zorlayan Xiaomi’nin yelpazesindeki önemli serilerden Redmi, yakında Redmi 10 modeliyle karşımıza çıkacak.

Giriş-orta segmentte konumlanacak yeni Redmi 10'un özelliklerine ve çıkış fiyatına daha yakından bakıyoruz.

REDMI 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi 10 modelinde 6.5 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekran yer alıyor.

2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G88 yonga setinin güç verdiği modelde, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı karşımıza çıkıyor.

50MP çözünürlüğünde Samsung S5KJN1 sensöre sahip ana kameraya sahip Redmi 10, 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı sensör ve 2MP makro ve derinlik sensörleri de sunuyor.

18W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli bataryaya sahip Redmi 10, 183 dolarlık satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Ancak telefonun ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor.



