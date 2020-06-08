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- Xiaomi Redmi 9'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
Xiaomi Redmi 9'un özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
Xiaomi Redmi 9'un küresel sürümlerinin fiyatı ve ayrıntılı özellikleri belli oldu. Gelin uygun fiyatıyla dikkat çeken telefona daha yakından bakalım.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 17:51
Xiaomi'nin çok yakında tanıtacağı ve satışa çıkaracağı uygun fiyatlı akıllı telefon Redmi 9 hakkında neredeyse tüm bilgiler kesinleşti.
Filipin perakendecisi Lazada , Xiaomi Redmi 9'un küresel sürümlerinin özelliklerini, fiyatlarını ve diğer ayrıntılarını açıkladı. Gelin açıklanan özelliklere ve telefonun çıkış fiyatına kısa bir göz atalım.
XIAOMI REDMI 9 ÖZELLİKLERİ
Filipin perakendecisi Lazada'ya göre Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Redmi 9, şu özelliklere sahip olacak:
- İşlemci: MediaTek Helio G80 - (2 adet ARM Cortex-A75 ve 6 adet ARM Cortex-A55)
- Grafik birimi: ARM Mali-G52 MC2
- RAM: 3GB ve 4GB seçenekler
- Depolama: 32GB ve 64GB
- Ekran: 6.53 inç -2,340 x 1080 - FHD+
- Arka kamera: 13 MP ana kamera (f / 2,2) + 8 MP ultra geniş açı (f / 2,2) + 5 MP makro (f / 2,4) + 2 MP derinlik (f / 2,4)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5.020mAh
- Boyutlar: 163,32 x 77,01 x 9,1 mm
- Ağırlık: 198 g
- Diğer özellikler: Yapay zeka AI Yüz Tanıma Kilidi, arka tarafta parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C şarj, kızılötesi
FİYAT
3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip Redmi 9 modelinin fiyatı yaklaşık olarak 147 dolar olacak.
Telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip ikinci sürümü ise 160 dolardan satılacak.
Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve ülkemize gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.
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