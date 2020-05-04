Xiaomi Redmi Note 9S'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay tanıttığı Redmi Note 9S, ülkemizde satışa çıktı. Telefonun özelliklerini ve satış fiyatını sizler için derledik.

Xiaomi'nin alt markası olan hizmet veren Redmi, özellikle satışa sunduğu Note serisiyle oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Şirket, geçtiğimiz ay tanıttığı Redmi Note 9 serisinin yeni üyesi Note 9S modelini ülkemizde satışa çıkardı.

Telefonun satış fiyatına geçmeden önce özelliklerine yeniden bir göz atalım.

REDMI NOTE 9S ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 çözünürlüğünmde FULLHD+ LCD ekrana sahip Redmi Note 9S, gücünü Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor.

6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 48MP + 8MP + 5MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 16MP tek bir kamera bulunuyor.

5020 mAh bataryasıyla dikkat çeken Redmi Note 9S modeli, Android'in en son sürümü Android 10 ile birlikte geliyor.





TÜRKİYE FİYATI

Bütün bu özellikler ile birlikte gelen Redmi Note 9S, ülkemizde satışa sunuldu. Telefonun satış fiyatı ise 2 bin 638 TL olarak açıklandı.