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    Xiaomi Redmi Note serisi 300 milyon satışı geçti

    Xiaomi, Redmi Note serisinin 300 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 10:30
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    Xiaomi Redmi Note serisi 300 milyon satışı geçti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, şimdi ise satışların 300 milyonu geçtiğini duyurdu.

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında 240 milyon satış gerçekleştirdiğini bildiren şirket, son rakamlara göre, yaklaşık 1 yılda 60 milyon adet Redmi sattı.

    Redmi modellerinin sayısı artıyor

    Daha önce yılda tek bir Note modelini piyasaya süren Xiaomi, geçtiğimiz yıl model sayısını üçe çıkarttı ve Note serisinin yeni modellerini tanıttı.

    Artan satış başarısını devam ettirmek isteyen şirket, kullanıcıların karşısına daha fazla model seçeneği ile çıkmayı planlıyor.

    Xiaomi Redmi Note serisi 300 milyon satışı geçti #1

    Redmi Note serisinin ilk üyesinin çıkışının üstünden sekiz yıl geçmiş durumda. Dünyanın en çok satan akıllı telefon serilerinden biri olan Redmi Note, Xiaomi’nin küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya yerleşmesinde büyük rol oynuyor.


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